Kalėjimas ar Baltieji rūmai: išsamiai aptarė scenarijus, kaip gali baigtis Trumpo teismai

Iš viso D. Trumpui pateiktas net 91 kaltinimas – visi rimti ir keliantys visuomenės pasipiktinimą. Patys rimčiausi susiję su jo vaidmeniu 2021 metų sausio 6 dieną Kapitolijuje vykusiose riaušėse. Jo nenoras priimti pralaimėjimo 2020 metų rinkimuose, visai neperdedant, buvo pats rimčiausias ir labiausiai šokiruojantis išpuolis prieš šalies Konstituciją per dešimtmečius, o gal net ir nuo Pilietinio karo laikų. Tai, ar prisiekusieji pripažins D. Trumpą kaltu ar nekaltu, turės didžiulės įtakos rinkėjams ruošiantis priimti sprendimą, ar jam leisti sugrįžti į Baltuosius rūmus kaip prezidentui. Yra ir daugiau kaltinimų dėl kišimosi į rinkimus Džordžijos valstijoje ir nepagarbos valstybės paslaptims. Be to, (tarsi D. Trumpo saga galėtų apsieiti be geltonosios spaudos įsikišimo) turime ir istoriją apie tai, kaip D. Trumpas papirkinėjo pornografijos žvaigždę.