Konfliktas kilo po to, kai V. Solovjovas sureagavo prie čečėnų dalinio „Achmat“ prisijungusio ir 23 dienas ten tarnavusio buvusio Kursko srities gubernatoriaus patarėjo Romano Alechino žodžius, jog jis atliko svarbų vaidmenį per Rusijos kariuomenės operaciją, kurios metu rusų kariai per dujotiekį žengė į Ukrainos ginkluotųjų pajėgų užnugarį.