Baltarusija tapo tarpine samdinių baze

Jungtinio pereinamojo laikotarpio kabineto atstovas mano, kad situacija, kurioje atsidūrė „Wagner“, yra eilinio A. Lukašenkos bandymo susikurti Rusiją išgelbėjusio taikdario įvaizdį rezultatas. Pats A. Lukašenka nieko nelaimėjo. Anot V. Sachaščiko, santykiai su V. Putinu po to tik pablogėjo, kadangi pastarasis nepakenčia, jei kas mėgina pavaizduoti esąs už jį stipresnis ir išmintingesnis, be to „Wagner“ atėjimas į Baltarusiją sukėlė didžiulę įtampą visuomenėje ir netgi šalies pajėgų priešiškumą.