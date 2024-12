Jungtinėse Valstijose auga baimė dėl Trumpo pažado

2022 metais JAV gyveno 11 milijonų dokumentų neturinčių imigrantų, kurių didžioji dauguma šalyje yra jau daugiau kaip dešimtmetį. „Reuters“ skelbia, jog kai kurių analitikų teigimu, imigrantų skaičius per pastaruosius dvejus metus galėjo išaugti iki 13–14 milijonų. Tie, kuriems suteikta laikina apsauga, negali būti deportuojami iš karto, be to, daugelis jų gyvena „prieglobsčio“ valstijose, kurios riboja bendradarbiavimą su federaline imigracijos tarnyba.