JAV smogė smarki sniego audra

Ypač sudėtinga situacija Kanzase ir Misūryje, kur iškrito 25 cm sniego. Kai kuriuose regionuose tikimasi smarkiausio snygio per dešimtmetį. Vietomis termometrų stulpeliai smuko iki minus 10 laipsnių padalos.

Policija visoje šalyje paskelbė apie šimtus autoįvykių slidžiuose keliuose. Be to, daug vairuotojų per snygį įstrigo savo automobiliuose.