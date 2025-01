JAV ruošiasi smarkiausiai dešimtmečio sniego audrai: daugelyje valstijų paskelbtas pavojus

Meteorologai teigia, kad ekstremalius orus sukelia poliarinis sūkurys – šalto oro sritis, cirkuliuojanti aplink Arktį. Paprastai poliarinis sūkurys laikosi aplink Šiaurės ašigalį, tačiau jis gali pasislinkti ir išsiplėsti, dėl to žemesnė temperatūra būna toliau į pietus nei įprastai.

Poliarinis sūkurys pastarosiomis dienomis plėtėsi virš JAV, kol šeštadienio vakarą prasidėjo žiemos audra. Tikimasi, kad artimiausiomis dienomis jis judės į rytus, atnešdamas sniego, ledo ir minusinės temperatūros mišinį. Prognozuojama mažiausiai 38,1 centimetrų sniego. Be to, pūs stiprus vėjas, kurio gūsiai sieks iki 64 kilometrų per valandą, galimos pūgos.