Jaunos gydytojos išprievartavimas ir nužudymas Indijoje sukėlė protestus

Šis atvejis atskleidė smurto prieš moteris problemą Indijoje. Nors pastaraisiais metais čia sugriežtinti atitinkami įstatymai, tačiau daugeliui atrodo, kad daroma per mažai. Teismų procesai neretai trunka kelerius metus. Dažnai kritikuojama, kad apie daug atvejų niekada nepranešama. Be to, darbuotojai sveikatos sistemoje skundžiasi dėl įvairių smurto formų, pavyzdžiui, iš artimųjų pusės, jei pacientai miršta.