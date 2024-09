Japonijoje išteisintas kelis dešimtmečius mirtininkų kameroje praleidęs vyras

I. Hakamada 1968 m. buvo nuteistas mirties bausme dėl savo vadovo ir jo šeimos nužudymo. Buvęs boksininkas po kelias savaites trukusių tardymų policijoje prisipažino įvykdęs nusikaltimą, tačiau vėliau prisipažinimą atšaukė. Jis teigė, kad per brutalias apklausas buvo priverstas prisiimti kaltę. Be to, jis teigė, kad įrodymai buvo suklastoti.