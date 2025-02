Izraelis: derybos dėl antrojo Gazos paliaubų etapo prasidės šią savaitę

Izraelio saugumo kabinetas pirmadienio vakarą aptarė tolesnius paliaubų veiksmus. Per šiuo metu vykstantį pirmąjį ugnies nutraukimo etapą mainais į Izraelio kalėjimuose kalinamus palestiniečius turi būti paleisti iš viso 33 įkaitai. Antrasis etapas numato visų likusių įkaitų perdavimą Izraeliui. Be to, turi būti galutinai užbaigtas Gazos karas.