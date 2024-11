Izraelio premjeras sako pritaręs pranešimų gaviklių sprogdinimo operacijai Libane

Rugsėjo viduryje per dvi dienas iš eilės prekybos centruose, gatvėse ir per laidotuves buvo susprogdinta daugybė „Hezbollah“ ginkluotos grupuotės naudojamų rankinių ryšio prietaisų. Per gaviklių sprogimus visame Libane žuvo beveik 40 žmonių, maždaug 3 000 buvo sužeisti.