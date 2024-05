ISW: ką slepia generolų ir valdininkų „valymas“ Rusijos gynybos ministerijoje

Iš viso po Rusijos gynybos ministro pavaduotojo Timuro Ivanovo sulaikymo balandžio 24 dieną už grotų atsidūrė dar penki aukšto rango minimos ministerijos valdininkai ir buvę karo vadai. Tarp jų – buvęs 58-osios armijos generolas majoras Ivanas Popovas, kuris kaltinamas sukčiavimu. Būtent I. Popovas iš esmės buvo atsakingas už rusų gynybą per Ukrainos kontrpuolimą 2023 metų vasarą Zaporižios kryptimi. Be to, Rusijos karo korespondentai taip pat praneša ir apie 20-osios armijos generolo leitenanto Suchrabo Achmedovo atleidimą. Ši informacija kol kas oficialiai nepatvirtinta, tačiau dabartiniame atleidimų kontekste tai būtų pirmasis atvejis, kai pašalinamas karininkas, aktyviai vadovaujantis Rusijos pajėgoms Ukrainoje. Šiuo metu 20-oji armija vykdo puolimą Lymano kryptimi, tačiau didesnių taktinių pasiekimų minimame rajone per puolimą šią žiemą ir pavasarį neiškovojo.