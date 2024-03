Praėjus beveik dviem savaitėms nuo 10 aukų pareikalavusio gaisro daugiabutyje Ispanijoje, dar vienas gaisras kitame gyvenamajame name pražudė tris žmones. Be to, per gaisrą Viljochojosos mieste Alikantės provincijoje šalies rytuose ankstų pirmadienio rytą 15 žmonių buvo sužeista, pranešė institucijos.