Išanalizavo Trumpo taikos planą: siaubingas, bet Ukraina neturi kito pasirinkimo

Apkartęs triumfas

M. Galeotti teigimu, daugiausia naudos iš tokio susitarimų gautų V. Putinas, kuris galėtų girtis, esą, tai pergalė ne tik prieš Ukrainą, bet ir prieš Vakarus, tačiau šis triumfas neliks be kartėlio. Rusijos prezidentas norėjo kontroliuoti visą Ukrainą, tačiau tegautų penktadalį jos teritorijos – nualintą ir alkstančią didelių investicijų. Be to, nebūtų lengva su likusia Ukrainos dalimi, kuri yra vieninga ir įnirtingai pasiryžusi priešintis Kremliaus įtakai. Be jokių abejonių, ir patys rusai ims kelti klausimų, kodėl „ši pergalė“ kainavo beveik milijoną žuvusiųjų ir sužeistųjų, pridarė milžiniškų ekonominių ir socialinių nuostolių.