Į tremtį pabėgęs Katalonijos separatistų lyderis paskelbė grįšiantis į Ispaniją

Tai penktadienį interviu Katalonijos radijo stočiai RAC1 pareiškė C. Puigdemont’o advokatas Gonzalo Boye. 61-erių politikas, anot jo, supranta, kad grįžęs gali būti sulaikytas. „Jis pasirengęs grįžti ir būti suimtas, – sakė advokatas. – Bet jie negalės užkirsti kelio jam tapti (regiono) prezidentu (...) Tam kelią gali užkirsti tik rinkėjai“.

C. Puigdemont’as prieš pusseptintų metų pabėgo į Belgiją ir Ispanijoje laikomas besislapstančiu nuo teisėsaugos. Žemieji parlamento rūmai Madride ketvirtadienį priėmė ginčytiną įstatymą dėl amnestijos visiems Katalonijos separatistams. Tačiau dėl jo dar bus balsuojama Senate, kur daugumą turi konservatyvi opozicija, pasisakanti prieš amnestiją. Nors ji negali užkirsti kelio įstatymui, tačiau gali projektą daugiausiai du mėnesius blokuoti. Tokiu atveju amnestija tikriausiai neįsigaliotų iki parlamento rinkimų Katalonijoje. Be to, Ispanijos teisėsauga dar gali sustabdyti dalį įstatymo.