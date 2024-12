„Hezbollah“ vadovas pripažino, kad jo grupė neteko tiekimo linijos per Siriją

„Hezollah prarado karinio tiekimo liniją per Siriją“, – Naimas Qassemas, kurio grupuotė palaikė B. al Assadą per daugiau nei dešimtmetį trunkantį konfliktą Sirijoje, sakė per televiziją perduotame kreipimąsi, kuriame pridūrė, kad „pasipriešinimas turi prisitaikyti prie aplinkybių“.