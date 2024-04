Griežtėjant Macrono retorikai atkreipė dėmesį į Prancūzijai nemalonius faktus

Prancūzija tikina, kad nepirkti dujų iš Rusijos negali – jos reikalingos aprūpinti namų ūkius Europoje, be to, šalis įkalinta ilgametės sutarties, iš kurios teisiškai ištrūkti labai sudėtinga, spąstuose. Vis tik kritikų tokie argumentai neįtikina: jų manymu, Paryžius turėtų labiau pasistengti mažinant bloko įsigijimus, be to, kaip pagrindinį kliuvinį įrodo pasipriešinimą iš Prancūzijos nacionalinio energijos giganto „TotalEnergies“.