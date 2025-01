Grenlandija įgijo netikėtą galią

Teritorijos geopolitinė svarba didėja tirpstant jos didžiuliam ledynui. Saloje, esančioje toli šiaurėje tarp JAV ir Europos, yra dislokuota Amerikos karinė bazė, stebinti kosmosą ir sekanti raketų keliamą grėsmę, be to, joje yra didelės aukso, deimantų, urano ir retųjų žemių metalų, naudojamų elektroniniuose prietaisuose, atsargos. Be to, tikimasi, kad ateinančiais dešimtmečiais ji taps svarbia pasaulinių laivybos maršrutų dalimi.