Frederikas ir Mary – nauja Danijos karališkoji pora

Frederikas, be kita ko, 2018 m. iniciavo „Royal Run“ bėgimą, kuris tapo tradicija ir kurio metu jis ir jo šeima kasmet gegužės pabaigoje su dešimtimis tūkstančių kitų danų bėga per įvairius šalies miestus. Frederikas yra įveikęs kelis maratonus, „Iroman“ varžybas ir įvairius kitus fizinius iššūkius, pavyzdžiui, kelis mėnesius trukusią ekspediciją šunų kinkiniais per Grenlandiją.