Ekspertas paaiškino, ką rodo JAV prezidento rinkimų apklausos: bus kova iki paskutinės minutės

Pirmasis garsus modeliuotojas buvo aukščiau minėtas statistikos mokslininkas Nate Silver, įkūręs garsiausią modeliavimo svetainę 538. 2009 metais Silveris buvo net išrinktas vienu iš 100 įtakingiausių pasaulio žmonių Time žurnale po to, kai jo sukurta rinkimų prognozavimo sistema sėkmingai nuspėjo rezultatus keturiasdešimt devyniose iš penkiasdešimties valstijų 2008 m. JAV prezidento rinkimuose. Neseniai jis iš 538 pasitraukė ir jo vietą užėmė mirtinas priešas - buvęs The Economist duomenų žurnalistas G. Elliot Morris. Pats Silveris savo modelį perkėlė į konkuruojančią svetainę „Silver Bulletin“. Be šių dviejų konkurentų, garsius duomenų modelius toliau daro The Economist ir Real Clear Politics. Be to, savo privačius duomenų modelius turi pasidariusios pačios kampanijos (jos turi ir daugiau duomenų ir gali įvertinti, tarkim, komunikacijos įtaką rinkimams) bei daug privatiems užsakovams dirbančių kompanijų. Jei trumpai, tai apklausos fiksuoja dabartinę padėtį ir rodo momentinį populiarumą, o duomenų modeliai spėja kandidato šansų laimėti kitimą laike.