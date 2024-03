Teritoriją, užimtą rusų okupantų, dabar galima laikyti vienu dideliu Rusijos Federacijos (RF) armijos kariniu objektu. Karinis komponentas tame rajone laipsniškai stiprinamas. Per pastaruosius kelerius metus Kremlius įsteigė keturis naujus karinius dalinius okupuotose Luhansko, Donecko ir Zaporižios srityse. Be to, ten atsirado galybė karinių poligonų.