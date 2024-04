Dubajuje – neįprasti vaizdai, per vieną dieną prilijo kaip per metus

Socialiniuose tinkluose plintančiame vaizdo įraše matyti, kaip po vandeniu atsidūrė Dubajaus tarptautinio oro uosto – neseniai pavadinto antruoju judriausiu oro uostu pasaulyje – kilimo bei tūpimo takas, kuriame vienas milžiniškas lėktuvas bandė judėti per potvynio vandenį. Dideli orlaiviai labiau priminė laivus, plaukiančius per užlietą oro uostą, kai jiems važiuojant iš paskos tryško vandens čiurkšlės, o bangos vilnijo per gilų vandenį.