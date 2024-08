„Diena, kuri įeis į istoriją“: vaizdo įraše – pirmosios įsiveržimo į Rusiją valandos

V. Zelenskio patarėjas Mychailas Podoliakas interviu Rusijos opozicinei žiniasklaidos priemonei „Medūza“ sakė, kad Ukrainos kariams per operaciją Kursko srityje, be kita ko, nurodyta atakuoti ir naikinti tik karinius taikinius. Be to, priešingai nei rusų okupantai, Ukraina esą užimtose teritorijose savo atstovų neskirs.