Derybose dėl taikos Ukrainoje – Trumpo nusivylimas

„Rusija privalo imtis veiksmų. Žūsta pernelyg daug žmonių, tūkstančiai per savaitę, baisiame ir beprasmiškame kare – kare, kuris niekada neturėjo prasidėti ir kuris nebūtų prasidėjęs, jeigu aš būčiau buvęs prezidentu“, – prieš S. Witkoffo ir V. Putino susitikimą savo socialinės žiniasklaidos platformoje „Truth Social“ parašė D. Trumpas. Be to, Amerikos vadovas dar kartą pakartojo, kad karas „nebūtų prasidėjęs“, jei prezidentu būtų buvęs jis, o ne Joe Bidenas.D. Trumpas dėl lėtai vykstančių derybų ne kartą grasino Rusijai papildomomis sankcijomis, tačiau kol kas savo grasinimų neįgyvendino. Remdamasi vienu šaltiniu „Axios“ penktadienį pranešė, kad D. Trumpas gali įvesti papildomas sankcijas Rusijai, jei susitarimas dėl paliaubų nebus pasiektas iki balandžio pabaigos.