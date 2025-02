Delfi iš Ukrainos. Kyjivo gyventojai: norime patarti nekartoti mūsų klaidų

Tuo metu Darja ir Bohdanas taip pat dalijosi, kad nuolat jaučia nerimą, o dėl to kenčia ir mokymosi kokybė.

„Labai dažnai pasitaiko bepiločių atakos, būna gana bjauru. Labai sunku suderinti tai su mokslais, nes nuolat esi neišsimiegojęs, jauti nerimą. Ukrainoje per tą laiką labai pasikeitė mokymosi procesas. Daugelis universitetų dirba nuotoliniu būdu. Kaip pirmo kurso studentas pastebiu, kad mes vis mažiau gauname žinių ne dėl to, kad mūsų dėstytojai būtų neprofesionalūs, o dėl to, kad labai sunku įsisavinti naują informaciją, reikalingą tavo specialybei. Karas yra blogai, blogai, kad apšaudo, bet, manau, kad būtų neblogai vėl derinti studijas tiek tiesiogiai, tiek nuotoliniu būdu“, – kalbėjo jie.