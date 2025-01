Danijoje pirmą kartą bus teisiama už Korano išniekinimą

Dviem žmonėms, kurių pavardės neskelbiamos, inkriminuojamas „netinkamas elgesys su Koranu“ per festivalį Bornholmo saloje 2024 metų birželį.

„Tai vyko viešai daugelio žmonių akivaizdoje, be to, tai buvo transliuojamas platesnei auditorijai per „Facebook“, – sakė Kopenhagos prokurorė Lise-Lotte Nilas.