Calinas Georgescu pašalintas iš Rumunijos prezidento rinkimų

Rusijos prezidento Vladimiro Putino gerbėjas ir Europos Sąjungos bei NATO kritikas C. Georgescu išgarsėjo vos ne per vieną naktį ir pernai lapkritį netikėtai laimėjo pirmąjį prezidento rinkimų ratą. Tačiau prieš pat antrąjį ratą, turėjusį vykti gruodį, Rumunijos Konstitucinis Teismas anuliavo balsavimą dėl kaltinimų, kad Rusija kišosi į rinkimus ir socialiniuose tinkluose dideliu mastu reklamavo C. Georgescu.