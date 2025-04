Buvęs Trumpo patarėjas sako žinantis, ką iš tiesų Trumpas galvoja apie Putiną

Paklaustas, kodėl D. Trumpas bando Rusijos prezidentą prie derybų stalo privilioti morka, o Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį atginti botagu, kitaip tariant, kodėl Rusijai tarsi nuolaidžiauja, o Ukrainai grasina, J. Boltonas situaciją paaiškino per asmeninių respublikono santykių su užsienio lyderiais prizmę.

„O dabar priešinga situacija: jo santykiai su V. Zelenskiu nėra geri, pašlijo po to „tobulo skambučio“ 2019 metais, dėl kurio jam buvo pradėta ir pirmoji apkalta. Taigi, mano, kad, jeigu savo draugams suteiks šiokių tokių privalumų, pavyzdžiui, visos tos nuolaidos Ukrainos klausimu, tai jam padės užtikrinti taiką. Nori, kad karas liktų užnugaryje. Mano, kad čia gi Joe Bideno karas, tą sakė ir per savo rinkimų kampaniją: jeigu būtų buvęs prezidentu, to nebūtų buvę“, – paaiškino J. Boltonas.