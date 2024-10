„Blogiausias scenarijus Rusijai“. Saudo Arabijos kronprincas atmetė Kremliaus kvietimą

Šiuo metu Saudo Arabija per parą išgauna 8,9 mln. barelių – ir tai yra minimalios gavybos apimtys skaičiuojant nuo 2011-ųjų. Nuo gruodžio mėnesio karalystė pradės į rinką tiekti dar po 83 tūkst. barelių per parą kiekvieną mėnesį ir iki 2025 m. gruodžio pabaigos padidins naftos tiekimą į rinką milijonu barelių per parą. Anot „Financial Times“ šaltinių, gavyba gali būti padidinta ir anksčiau, jeigu OPEC+ šalys nesilaikys kvotų.