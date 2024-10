Atskleidė schemą, kaip Rusija savo raketoms dalių gauna iš JAV

Jau anksčiau UNIAN skelbė, jog Rusija per šešėlinių pirkėjų tinklą Kinijoje ieško panaudotų komponentų, kurių jai reikia ginklų gamybai. Be to, Rusija ir toliau iš Vakarų perka reikiamus elementus tankams, dronams ir raketoms, konkrečiai tai daroma per Turkiją ir Honkongą. Kaip yra skelbęs „Financial Times“, tam, kad eksporto kontrolė būtų efektyvi, būtina imtis griežtų baudžiamųjų priemonių prieš korporacijas – taikyti antrines sankcijas, didinti finansavimą priežiūros tarnyboms.