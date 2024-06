Argentinoje priimtas aistras kėlęs prezidento reformų paketas

„Anarchokapitalistu“ pasiskelbęs prezidentas, be kita ko, nori įvesti vienerių metų „ekonominę nepaprastąją padėtį“, kuri leistų jam likviduoti institucijas ir privatizuoti valstybines įmones. Be to, ketinama mažinti minimalią pensiją ir apriboti darbuotojų teises. Reformų paketas pradžioje buvo tris kartus platesnis, tačiau teko jį siaurinti, kad būtų sulaukta pritarimo Senate. J. Milei partija abiejuose Kongreso rūmuose neturi savo daugumos.