Ar Europos Sąjungai reikalinga atskira kariuomenė: argumentai už ir prieš

Rusijos grėsmei nemažėjant, o, priešingai, tik didėjant, Vakarų Europa sprendžia „mirk-gyvenk“ klausimą: ar Europa be JAV pagalbos galėtų apsiginti nuo Rusijos? Asmeniškai esu įsitikinęs 100 procentų, kad Europa galėtų tą padaryti ir be JAV pagalbos. Man taip pat keista, kad Rusija nuolatos piešiama kaip visiškas karinis monstras, galintis eiti kiaurai nuo Talino, Rygos ir Vilniaus, tuomet per Varšuvą, Berlyną, Paryžių iki Madrido ir Lisabonos.