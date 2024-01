Apžvalgininkas – apie žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus: jei tai tiesa, Kremliaus planas aiškus

NATO susidūrimas su Ukrainos dilema

Vašingtone įvyksiantis NATO viršūnių susitikimas jau dabar vadinamas kritiškai svarbiu, Aljanso ateitį nulemsiančiu įvykiu. Ši nuostata ypač būdinga Vidurio Europai ir Baltijos šalims. 2023-iaisiais Vilniuje įvykusį viršūnių susitikimą daugelis (beje, ne tik iš Vidurio Europos) laiko nenusisekusiu, pademonstravusiu vienybės stoką sprendžiant esminį klausimą: kaip sureaguoti į desperatišką Ukrainos prašymą būti priimtai į NATO? Lietuvos sostinėje priimtas galutinis dokumentas faktiškai atkartoja 2008-aisiais, per Bukarešto viršūnių susitikimą Ukrainai ir Sakartvelui duotus pažadus, esą jūs būtinai įstosite į NATO, bet ne dabar, o kada nors vėliau.

Kad tokio scenarijaus pasikartojimas Vašingtone, be to, minint 75-ąsias NATO gyvavimo metines, organizacijai reikštų tikrą katastrofą, per neseniai Vilniuje įvykusią konferenciją kalbėjo ir lietuvių, ir vokiečių politikai – tiek iš opozicinės Krikščionių demokratų sąjungos, tiek iš valdančiajai koalicijai priklausančių Žaliųjų.