Apklausa: 61 proc. vokiečių baiminasi, kad Ukrainos karas gali išplisti į NATO teritoriją

Nuomonės tyrimo instituto INSA apklausa, atlikta laikraščio „Bild am Sonntag“ užsakymu, parodė, jog 61 proc. respondentų bijo, kad karas gali išplisti į Vakarų gynybinio aljanso teritoriją. 31 proc. sakė manantys, kad to nebus ar tikriausiai nebus. 8 proc. savo nuomonės nepareiškė.

49 proc. apklaustųjų, be to, pareiškė nuomonę, kad Ukrainos pabėgėliai Vokietijoje gauna per didelę paramą. 35 proc. mano, kad pagalba yra derama, o 5 proc. – kad turėtų būti didesnė.