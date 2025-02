Apie Europos šalių ketinimus Baltijos jūroje sužinojusi Rusija svaidosi grasinimais

Vykstančios diskusijos rodo, kad Europa jaučiasi vis labiau bejėgė, matydama, kaip Rusija ir toliau gabena naftą ir sugeba apeiti Vakarų paskelbtas sankcijas, pasinaudodama tolydžio augančiu savo „šešėliniu laivynu“ – senais laivais, neturinčiais nei aiškių savininkų, nei galiojančių draudimų. Per tokias machinacijas Maskvai pavyksta papildyti biudžetą, be kurio negalėtų kariauti prieš Ukrainą: juk nafta ir dujos sudaro apie pusę Kremliaus pajamų.

Deja, realizuoti kuriamus planus nebus be galo lengva. Ekspertų ir jūrų teisės specialistų teigimu, sunkumų neišvengiamai sukels atsakomieji Rusijos teisiniai veiksmai, didžiulės išlaidos ir sudėtinga logistika. Be to, dar teks paklaidžioti pasaulinių laivybos įstatymų labirintais.