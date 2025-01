Angela Merkel išplatino neįprastą pareiškimą

Rezoliucija įstatymo galios neturi, tačiau ja vyriausybė raginama pradėti nuolatinę sienų kontrolę bei „užkirsti kelią visiems be išimčių mėginimams neteisėtai patekti į šalį“.

Be to, siūlyme pažerta kritikos ir pačiai AfD, kuri kaltinama dėl to, kad „naudojasi masinės nelegalios migracijos sukeliamomis problemomis, nerimu ir baime, kad kurstytų ksenofobiją ir skleistų sąmokslo teorijas“.