Analitikas: Putinas labiausiai nenori prarasti vienos konkrečios Ukrainos teritorijos

Karinis analitikas Seanas Bellas teigia: nepaisant praeitų metų optimizmo, jog Vakarų karinė parama padės iš Ukrainos išstumti Rusijos pajėgas, šių metų Kyjivo perspektyvos kol kas atrodo ne itin pozityvios. 60 mlrd. dolerių karinė parama, be kurios pagalba vakarietiškais ginklais tampa neįmanoma, įstrigusi politiniame procese. Be to, Vakarų valstybės nebeturi galimybių užtikrinti nei reikiamos ginkluotės kiekybės, bei kokybės.