Amputacijos be narkozės, chalatai vietoj tvarsčių ir nesterilūs įrankiai: realybė Gazos Ruožo ligoninėje sukrečia

Sužeistieji guli ant ligoninės grindų, iš nesutvarstytų žaizdų bėga kraujas. Gydytojai be narkozės atlieka amputacijas. Neturėdami tvarsčių, jie plėšo savo chalatus. Po operacijų jie neturi vandens kraujui nuo rankų nusiplauti. Be sterilizuotų įrankių ligoninės ne gydo, o veikiau platina ligas. Daugelis medikų, dirbusių kitose karo zonose, sako, kad sąlygos Gazos Ruože yra blogiausios iš visų, kurias jiems yra tekę matyti. „Ligoninės, turėjusios tapti saugiu prieglobsčiu... dažnai virsta mirties spąstais“, – teigiama ataskaitoje, kurią vasario mėnesį paskelbė Izraelio priežiūros organizacija „Gydytojai už žmogaus teises“ (Physicians for Human Rights, PHRI).