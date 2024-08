Advokatas: Puigdemont’as vėl yra užsienyje

Advokatas neatskleidė, ar C. Puigdemont’as vėl grįžo į Belgiją, kur praleido didžiąją dalį iki šiol beveik septynerių savo tremties metų. C. Puigdemont’as esą neužilgo turėtų kreiptis į visuomenę.

Ispanų policijai nuo ketvirtadienio nesėkmingai ieškant C. Puigdemont’o, katalonų dainų kūrėjas ir separatistinio piliečių judėjimo ANC vadovas Lluísas Llachas tinkle X pareiškė, jog C. Puigdemont’as paprašė jo pranešti, jog yra „sveikas, saugus ir pirmiausiai – laivas“. Tačiau įraše nė žodžiu neužsimenama apie tai, kur yra 61-erių politikas ir koks yra naujo jo pabėgimo tikslas.

C. Puigdemont’o advokatas G. Boye ketvirtadienį savo kliento sugrįžimas į Barseloną po beveik septynerių egzilio metų, trumpą jo kovingą kalbą tūkstančiams šalininkų ir tada dingimą pateikė kaip darbo kasdienybę. „Jis padarė savo politinį darbą ir po padaryto darbo išvyko namo, kaip tai daro kiekvienas“, – žurnalistams sakė teisininkas. Paklaustas, kur yra namai, jis teigė nesąs įpareigotas to pasakyti. Bet kokiu atveju C. Puigdemont’as esą „niekada nepasiduos“.