Užkalnis. Nepavydėkite man gero gyvenimo, arba trobelė Nidoje už du milijonus

Aš dar nemačiau nė vieno pijoko, kad skųstųsi per geru kaitinamųjų gėrimų prieinamumu šalies parduotuvėse, ir kuris sakytų, kad jį įžeidžia parduodamų gėrimų kiekis ir pasirinkimas, kuriuo jis pats kasdien džiaugiasi ir kuris to norėjo, bet gal aš per mažai bendrauju su pijokais.