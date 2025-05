Žygimantas Pavilionis. Iššūkiai Lietuvos užsienio politikai, kurių „nesureikšminame“

Kaune daug kalbėjomės apie Ameriką, kurioje akivaizdu, kad dabartinių mūsų pastangų visiškai nepakanka. Nors santykius su JAV ir toliau bandome palaikyti per Kongresą (kur dauguma – mūsų ir Ukrainos pusėje), taip pat – siųsdami į Vašingtoną ministrus, tačiau aukščiausiu lygiu JAV politikoje nedalyvaujame. Plika akimi matyti, kad šiandien didžioji politika daroma Baltuosiuose rūmuose, o ten vis dar dominuoja rusiški naratyvai. Iš esmės, JAV šiuo metu griauna savo pačios po Antrojo pasaulinio karo sukurtą tvarką – to ir laukė tiek Kinija, tiek Rusija. O Lietuva išėjimo į Baltuosius Rūmus neturi ir nežinia, ar turės iki pat šios JAV administracijos pabaigos.

TS-LKD sustiprins savo veiklą su JAV respublikonais, atstatydama savo narystę pasauliniame centro dešiniųjų jėgų aljanse (angl. The Global Alliance of the Centre Right – IDU), darbui Vašingtone toliau naudosime mūsų inicijuotą visų Europos šalių „Suvienytų už Ukrainą“ parlamentinį aljansą ir kitas koalicijas, tačiau akivaizdu, kad dar ne vieną kartą JAV teks viešai priminti pačios JAV sukurtus ir puoselėtus pasaulio tvarkos principus (pvz. teritorinį vientisumą ir sienų neliečiamumą), kaip ir tokių šalių, kaip Ukraina, teisę tapti NATO nare, įtvirtintą pačioje NATO sutartyje.