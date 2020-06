Praėjusio amžiaus komunizmo žlugimas, Sovietų Sąjungos griūtis, kaip ir Rusijos krizė, laisvam pasauliui išėjo į naudą – ES ir NATO, pasaulinė laisvės erdvė išsiplėtė, tačiau XXI pasaulinės krizės šią laisvės erdvę pasaulyje smarkiai susiaurino.

Jau po pasaulinės finansų krizės tiek Kinija, tiek Rusija, tiek Iranas, sujungusios savo jėgas su kitomis pasaulio autokratijomis, pradėjo sąmoningai ir gan efektyviai veikti kartu – anot „Freedom House“ ir kitų panašių demokratijos „termometrų“, jau penkiolika metų iš eilės laisvose visuomenėse gyvenančių piliečių ir šalių skaičius nuosekliai mažėja – pagal paskutinį „Freedom House“ raportą, iš 41 labiausiai demokratiškų šalių net 25 (bendrai – net 64 šalyse) per metus atsitraukta nuo laisvės, iš 195 pasaulio šalių net 49 įvardytos „nelaisvos“, 63 – „pusiau laisvos“.

Šią savaitę kartu su keliais šimtais esamų ir buvusių demokratinių šalių lyderių, demokratijos ir laisvės rėmėjų (tarp jų – Europos Komisijos vicepirmininkas Fransas Timmermansas, Europos Liaudies partijos vadovas Donaldas Tuskas, buvęs Švedijos Užsienio reikalų ministras Carlas Bildtas bei Prekybos Komisarė Cecilia Malmström, buvęs Brazilijos Prezidentas Fernando Henrique Cardoso, Pietų Afrikos Arkivyskupas Emeritas Desmondas Tutu, buvęs Belgijos Premjeras Yves Leterme, NATO specialioji atstovė moterų teisėms, taikai ir saugumui Clare Hutchinson, Atlanto Tarybos viceprezidentas Damonas Wilsonas, buvęs Suomijos Prezidentas Martti Ahtisaari, Italijos Senatorė Emma Bonino, buvusi Australijos Užsienio reikalų ministrė Gareth Evans, Airijos-JAV Tarybos vadovas Davidas O'Sullivanas, buvęs Europos Parlamento narys Elmaras Brokas, Europos Parlamento generalinis sekreorius Klausas Welle, buvęs Sakartvelo Parlamento pirmininkas Davitas Usupashvili, buvęs ES Tarybos vadovu Hermanas Van Rompuy, buvusi Moldovos Premjerė Maia Sandu, Jungtinių tautų Žmogaus teisių komisaras Michelle Bachelet, Kubos disidentu Joany Sanchezas ir kiti), taip pat daugeliu pagrindinių pasaulio fondų, kurių paskirtis – plėsti laisvę ir demokratiją pasaulyje (International IDEA, National Endowment for Democracy, National Democratic Institute, International Republican Institute, Westminster Foundation for Democracy, European Endowment for Democracy, European Partnership for Democracy, Forum 2000, Asia Democracy Network, World Movement for Democracy, Raoul Wallenberg Centre for Human Rights, Freedom House ir kitais) skelbiame bendrą atsišaukimą ginti demokratiją, kuri visose pasaulio šalyse patirs dar vieną smūgį po COVID-19 pandemijos.

Savo atsišaukime pažymime, kad visame pasaulyje pasklidusi COVID-19 pandemija kelia pavojų ne tik pragyvenimui ir žmonių gyvybėms. Pandemija sukėlė dar ir politinę krizę, kuri savo ruožtu kelia grėsmę liberaliai demokratijai.

Nekelia nuostabos tai, kad autoritariniai režimai naudojasi krize, kad nutildytų kritikus ir sugriežtintų savo politinius gniaužtus. Tačiau net kai kurios demokratiškai išrinktos vyriausybės kovoja su pandemija pernelyg koncentruodamos nepaprastosios padėties suteiktas galias, varžydamos žmogaus teises ir stiprindamos valstybės priežiūrą, neatsižvelgiant į teisinius suvaržymus, parlamentinę priežiūrą ar konstitucinės tvarkos atkūrimo terminus.

Represijos nepadės suvaldyti pandemijos. Žodžio laisvės ribojimas, įstatymų leidžiamosios valdžios priežiūros slopinimas ir rinkimų atšaukimas neribotam laikui nepadeda apsaugoti visuomenės sveikatos. Priešingai, šie laisvės, skaidrumo ir demokratijos suvaržymai apsunkina visuomenės galimybes greitai ir veiksmingai reaguoti į krizę tiek vyriausybės, tiek pilietinės visuomenės lygiu.

Neatsitiktinai ši pandemija prasidėjo šalyje, kurioje varžomi informacijos srautai, o įspėjusieji apie viruso keliamą pavojų buvo persekiojami ir baudžiami valdžios. Įspėjimai apie gręsiantį pavojų tose šalyse buvo laikomi gandų skleidimu, kenkiančiu valstybės prestižui. Realybė parodė, kad, užgniaužus atsakingų piliečių balsą, gali kilti mirtina grėsmė ne tik visai šaliai, bet ir visam pasauliui.

Demokratija nėra tik puoselėtinas idealas. Tai valdymo sistema, geriausiai tinkanti COVID-19 masto ir sudėtingumo krizei spręsti. Priešingai nei tvirtina autoritarinių šalių propaganda, patikimi ir laisvi informacijos srautai, faktais pagrįstos diskusijos apie politikos vystymo galimybes, savanoriška pilietinės visuomenės saviorganizacija ir atviras vyriausybės ir visuomenės bendravimas yra gyvybiškai svarbūs kovojant su pandemija. Ir visa tai yra pagrindinės liberalios demokratijos sudėtinės dalys.

Tik demokratija padeda sukurti visuomenės pasitikėjimą, kuris leidžia visuomenei išgyventi krizės sąlygomis, didinti nacionalinį atsparumą sunkumų akivaizdoje, įveikti didelį visuomenės susiskaldymą per įtraukų visų visuomenės grupių dalyvavimą ir dialogą ir tikėti, kad aukosis visi ir bus gerbiamos visų piliečių teisės.

Tik demokratijos sąlygomis laisva žiniasklaida gali atlikti savo vaidmenį informuodama žmones, kad jie galėtų priimti protingus ir pamatuotus sprendimus dėl savo ir savo šeimos gyvenimo ir elgesio, analizuotų vyriausybės ir valstybės institucijų veiklą ir kovotų su dezinformacija, kuria siekiama suskaldyti visuomenę.

Tik demokratinė santvarka leidžia visuomenei rasti tvarią pusiausvyrą tarp konkuruojančių poreikių ir prioritetų, t. y. derinti kovą su viruso plitimu su ekonominio saugumo užtikrinimu bei užtikrinant veiksmingą atsaką į krizę tuo pačiu užtikrinti žmonių pilietinių bei politinių teisių apsaugą pagal konstitucines nuostatas ir garantijas.

Tik demokratinėse valstybėse teisinės valstybės principai gali apsaugoti asmens laisves nuo valstybės įsibrovimo ir tokių suvaržymų, kurie didesni, nei būtina pandemijai sustabdyti.

Tik demokratinėse valstybėse atskaitomybės sistemos leidžia kontroliuoti ir riboti nepaprastosios padėties metu vyriausybei suteiktas galias ir panaikinti tokius įgaliojimus, kai jų nebereikia.

Tik demokratinėse šalyse galima tikėti vyriausybės pateikiamais duomenimis apie pandemijos mastą ir poveikį piliečių sveikatai.

Tačiau didžiausia demokratijos stiprybė yra demokratinių valstybių gebėjimas koreguoti savo veiksmus. COVID-19 krizė yra nerimą keliantis įspėjimas, kad mūsų puoselėjamoms laisvėms gresia pavojus ir kad neturime jų laikyti savaime suprantamu dalyku. Demokratinė santvarka leidžia mokytis ir augti tiek piliečiams, tiek jų renkamiems valdantiesiems. Tai dar niekad nebuvo svarbiau nei dabar.

Dabartinė pandemija yra didžiulis pasaulinis iššūkis demokratijai. Autoritarinės valstybės visame pasaulyje laiko COVID-19 krizę nauju politinės kovos lauku ir mėgina įtikinti visuomenes, kad demokratija nėra pajėgi spręsti problemų, tuo besistengdamos paneigti didžiulius pastarųjų dešimtmečių demokratijos laimėjimus. Demokratijai gresia pavojus, tad tie, kuriems rūpi demokratija, turi sukaupti valią ir drausmingai bei solidariai ją ginti. Nuo to priklausys viso pasaulio žmonių laisvė, sveikata ir orumas.