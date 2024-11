Zita Čepaitė. Kaip konservatoriai užaugino Žemaitaitį ir kodėl jo reikia?

Kuo labiau konservatoriai stengėsi R. Žemaitaitį priveikti, tuo labiau jį rėmė žmonės. Pirmasis jo politinis skrydis, prasidėjęs tuoj po to, kai Seimui pasikreipus į Konstitucinį Teismą, buvo pripažinta, kad jis pažeidė Konstituciją, įvyko per Prezidento rinkimus. O po to, kai buvo pradėta kastis, ar jis teisėtai pasistatė namą prie Neries, ištiko antrasis R. Žemaitaičio politinis skrydis – sėkmingi rinkimai į Seimą.