Dvi savaitės – laikas, kuris šį įvykį viešojoje erdvėje, žiniasklaidoje jau spėjo nugramzdinti į užmarštį. Deja, baisių tragedijų vis nutinka, o sukrėtimas po jų laikui bėgant po truputį atlėgsta, tačiau akis bado dvigubi mūsų aukščiausiosios valdžios politikų standartai.

Ko gero, daugelis prisimena, kaip džiūgavo konservatorius Mykolas Majauskas ir iš „valstiečių“ gretų pasitraukusi Dovilė Šakalienė, kai buvo priimtos Vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo pataisos. Kaip abu šie dėmesio ištroškę politiniai veikėjai garsiai šaukė apie mūsų, t.y. Širvintų rajone, ranką prieš save pakėlusį paauglį, iškilusį susistumdymo tarp pirmokų incidentą.

Tuomet į šių politinių veikėjų surengtą „šou“ – t.y. Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisiją, buvau iškviesta ir aš, rajono savivaldybės merė, kaip atsakinga už viską, kas vyksta rajone, ir mokyklos direktorė, ir dar ne vienas „atsakingos institucijos atstovas“. Juk čia Širvintos, čia Pinskuvienė, čia galima ieškoti priekabių ir pilti purvą?!

Na, o sukrečiantis Šilalės įvykis didesnio dėmesio ir akylesnio žvilgsnio nesulaukė. Savižudybių ir smurto prevencijos komisija į rugsėjo 6 d. posėdžio darbotvarkę klausimą įtraukė, pranešime spaudai susirūpinimą išreiškė, prašydama susijusių institucijų „išnagrinėti, ar yra numatyti veiklos algoritmai, kaip institucijų darbuotojai turi elgtis tais atvejais, kai dėl darbuotojų teisėtų veiksmų kitiems asmenims kyla savižudybės rizika“. Dar skambesni žodžiai, ir dar mažiau realios veiklos. Keista, kad šį kartą M. Majauskui neprireikė nei nei šou, nei kamerų, nei mikrofonų.

Gal užsivasarojo, o gal tiesiog dėl to, kad Šilalės meras – tos pačios, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų, partijos atstovas...

Varnas varnui akies nekerta – byloja senovinė patarlė. O juk labai svarbu, kad ši tragedija parodo priimto įstatymo spragas, sistemos, apie kurios neveiksmingumą buvo kalbama iš pat pradžių, trūkumus. Kalba apie beprasmiškai prarastą žmogaus gyvybę!

Deja, mūsų politikai problemas garsiai išviešina tik tuomet, kai jiems tai naudinga. Kai galima naudojantis neparankios partijos, žmogaus vardu, pasiekti sau reikalingą dėmesį... O kai kraupi tragedija susijusi su „savais“, pamatome, kad tie veikėjai dirba dvigubais standartais, ir populistinis burbulas subliūkšta.

Vakar Širvintose duris atvėrė nauji bendruomeniniai šeimos namai. Be fotoaparatų blyksčių, be kamerų ir be pakilių seimūnų kalbų. Juose planuojame teikti daugybę šeimai reikalingų paslaugų – rengti pozityvios tėvystės kursus, teikti individualias konsultacijas, psichosocialinę pagalbą, padėti krizių ištiktiems žmonėms. Tai realūs darbai, kuriais stipriname žmogų, šeimą, visuomenę. O ką, turėdami visus svertus savo rankose, padarė minėti politiniai veikėjai, kol kas istorija nutyli.