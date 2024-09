Vytis Turonis. Ar greitieji traukiniai aplenks Šiaulius?

Trys galimos koncepcijos

Šiuo metu yra siūlomos trys skirtingos koncepcijos: 1) per Šiaulius, 2) nuo Kauno per Tauragę ar Pagėgius, 3) nuo Kazlų Rūdos per Tauragę. Pasak Laisvės partijos deleguoto ministro Mariaus Skuodžio, tikslingiausia būtų rinktis kažkurią iš pietinių trasų, nes Šiauliai ir taip turi susisiekimą traukiniais. Iš pirmo žvilgsnio toks argumentas atrodo turintis racijos – rūpintis Pietų Lietuva tikrai reikia. Tačiau Šiaurės Lietuvai tokie Mariaus Skuodžio žodžiai reiškia ne ką kita, o palikimą greitųjų traukinių tinklo, tad ir ateities susisiekimo, užribyje. Mano vertinimu, tokia pozicija turi nemažai trūkumų. Pristatysiu savo argumentus jūsų teismui.