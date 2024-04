Vytautas Sinica. Europos Sąjungos multikultūralizmas, masinė imigracija ir rusų pasaulis Lietuvoje

Per 2023 metus pamatėme rezultatus. Vien tais metais į Lietuvą atvyko 67 tūkstančiai imigrantų. Tokiu tempu vos per šešerius metus pasiektume 400 tūkstančių. Tiek kolonistų į Lietuvą buvo užvežta per visą sovietinę okupaciją. Tokie migracijos mastai leidžia ją vadinti kolonizacija. Daugiausia atvykėlių – iš Lietuvai priešiškos Baltarusijos, ir tai ne pabėgėliai nuo režimo, o ekonominiai migrantai. Prieglobsčio paprašė vos 400 Baltarusijos piliečių, gavo jį tik pusė. Penkis kartus daugiau migrantų Valstybės saugumo departamentas nurodė esant grėsme nacionaliniam saugumui.