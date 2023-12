Kita vertus, skaudus Viktoro Orbano valdomos Vengrijos veto laikinai užblokavo 50 mlrd. EUR paramos paketą Ukrainai. Bendrai Europoje didžiausią atgarsį turbūt sulauks pagaliau pasiektas susitarimas dėl naujų migracijos taisyklių, kurį kitais metais dar teks formaliai patvirtinti Tarybai ir Parlamentui.

Tai, kad paskutines šios kadencijos Kalėdas Europos Sąjunga sutinka vis dar priiminėdama rezonansinius sprendimus, yra simptomiška visai kadencijai. 2009-2014 metų Jose Manuelio Barroso Europos Komisijos pagrindinis uždavinys buvo 2009 metų finansų krizė ir jos padariniai. Jean-Claude’o Junckerio 2014-2019 metų Komisija susidūrė su karu sirijoje ir sekusia pabėgėlių krize, taip pat karo Ukrainoje pradžia. Tuo tarpu šios kadencijos metu sulaukėme abiejų praeitų kadencijų problemų ir dar daugiau.

Trys didieji šios kadencijos įvykiai



Pirma, prasidėjusi stipri konkurencinė kova tarp JAV, Kinijos, ES, taip pat ir kai kurių kitų valstybių, pvz Kanados, Japonijos, Indijos dėl perspektyvių ateities rinkų. Tai sustiprino ir taip egzistavusias geopolitines įtampas tarp Kinijos ir JAV. Susidūrėme su milžiniškais valstybių investiciniais planais. JAV infliacijos mažinimo aktas yra turbūt didžiausias investicinis projektas JAV istorijoje nuo Prezidento Franklino Ruzvelto „Naujojo Kurso“.

Mes taip pat turime savo Žaliąją Kursą, kuris buvo pirmasis pasaulyje, tačiau, reikia pripažinti, kartais lieka šėšėlyje sunkiai protu suvokiamų JAV subsidijų verslui apimčių. Už uždarų durų tiek pramonė, tiek politikai šią JAV iniciatyvą apibūdina kaip industrijai išrašytą tuščią čekį ir privilegiją tiesiog patiems įsirašyti, kokios finansinės paramos norėtų. Gali nuskambėti dramatiškai, tačiau realybė panašiai ir atrodo.

Dėl pandemijos ir karo Ukrainoje padarinių Lietuvoje ši tema susilaukė mažai dėmesio, nors ji atspindi didesnius geopolitinius tektoninius lūžius net ir už įtampas Taivane, bei karą Ukrainoje. Tuo galima nesunkiai įsitikinti suvokus, kad JAV kongrese paramos paketas Ukrainai stinga, tačiau „subsidijų lietaus verslui“ niekas nekvestionuoja. Taivanas taip pat skuba vykdyti savo industrijos plėtrą Vokietijoje ir JAV. Lietuvoje lustų pramonė vis dar paprastai aptarinėjama tik kaip didelį ekonominį potencialą turintis projektas, tačiau Taivanui tai ne tik ekonominiai, tačiau visų pirma nacionalinio saugumo projektai – taip dar labiau auginama strateginė Taivano svarba dviems svarbiausioms vakarų demokratijoms.

Verta prisiminti, kad per pandemiją dėl tiekimo trikdžių su iššūkiais susidūrė net ir tokie gigantai kaip Apple, Google, Volkswagen ir BMW grupės. Dėl ko naujo automobilio kaina Vokietijoje pirmąsyk per du dešimtmečius išaugo apie 10%, atskaičius infliaciją. To padariniai greičiausiai vis dar juntami ir eiliniam Lietuvos gyventojui antrinėje automobilių rinkoje, kur kainos taip pat šoktelėjo, kadangi dėl tiekimo trikdžių ne tik augo automobilių kainos, tačiau vartotojai apskritai susidūrė su naujų automobilių deficitu, vėluojančiais pristatymais. Dėl to prislopo ir apynaujų automobilių pasiūla – iš čia ir visas domino efektas.

Tuo tarpu įvairiais paskaičiavimais JAV vartotojas pirkdamas naują Tesla markės automobilį sulaukia kartais net iki 20 proc. nuolaidos dėka JAV subsidijų, kurios taikomos siekiant užtikrinti visą gamybos procesą vietoje.

Kalbant apie Kiniją ir automobilius, spalio mėnesį Komisija pradėjo oficialų tyrimą dėl Kinijos taikomų subsidijų elektromobilių rinkoje. Subsidijų, kurios, labai tikėtina, turi labai konkretų tikslą – užtvindyti Europos rinką Kinijos gamyba ir išstumti mūsų pačių gamintojus iš savo namų. Kinijos gamybos plėtra vyksta tokiais tempais, kad dar neseniai beveik neegzistavusi, jau po keletos metų ji pagamins dvigubai daugiau elektromobilių, nei galėtų parduoti savo pačios rinkoje.

Tai tik vienas pavyzdys, kai Europa susiduria su milžinišku spaudimu tiek iš Azijos, tiek iš Šiaurės Amerikos. Kriziniu laikotarpiu. Ir taip vyksta ne tik automobilių pramonėje, tačiau ir beveik visuose švariųjų technologijų sektoriuose, įskaitant atsinaujinančią energetiką.

Nors esame tarp kūjo ir priekalo, tačiau dar tikrai neiškritome ir iš pasaulinės kovos. Sunku yra paaiškinti, koks kiekis darbo turi būti įdėtas siekiant vykdyti nuolatinę pasaulio stebėseną ir akimirksniu daryti intervenciją suvokiant, kad neįsikišus jau po 2 metų į Europą nesunkiai galėtų grįžti 2009 metų finansų krizės lygio katastrofos.

Bet tai daryti būtina ir tai vyksta dėl vienos labai paprastos priežasties: visi supranta, kad būtent žaliojoje transformacijoje slypi daugiausiai ateities darbo vietų, daugiausiai progų auginti savo ekonomikas. Tai žino ir mūsų konkurentai, tai žinome ir mes.

Dabartinėje situacijoje diskusijos dėl investicijų į šias sritis poreikio nebeturi prasmės, nes pasaulinis investicijų traukinys jau mažiausiai du metai kaip pajudėjo iš perono ir juda istoriškai beprecedenčiu greičiu. Žinau, kad ne visi žmonės yra patenkinti šia kryptimi, tačiau net ir skeptikams jau būtų pravartu tiesiog susitaikyti su realybe – sustabdyti šio traukinio nebėra įmanoma, nes tai jau nebėra Europos ambicija, tai yra naujasis pasaulinės politikos status quo. Tiek žemės ūkyje, tiek atsinaujinančioje energetikoje, tiek autopramonėje, tiek vadinamojo cleantecho srityse paklausa auga. Ir net jei bus momentinių kryčių, ilgalaikėje perspektyvoje šios sritys tik augs. Tarpais eksponentiškai.

Laviruoti tarp tarptautinės prekybos, milžiniškų geopolitinių įtampų, pramonės interesų, tuo pačiu siekiant išjudinti procesus Europoje iš sąstingio, toli gražu nėra lengvas uždavinys.

Ypatingai, kai Tavo pašonėje vyksta karas.

Tai antrasis didysis šios kadencijos įvykis. Sekant niūriomis pastarųjų dienų naujienomis, kai ne tik ES paramos paketas Ukrainai įstrigo, tačiau analogiška situacija susiklostė ir JAV kongrese, lengva pamiršti, kad iki 2021 metų Europos Sąjunga net neturėjo jokio instrumento, kuriuo būtų galėjusi teikti karinę paramą Ukrainai. O ir naujai sukurtas Europos Taikos Įrankis turi viso labo apie 12 mlrd. EUR biudžetą.

Vis tik šių įrankių atsiradimas buvo istorinis įvykis, nes nors tiek Baroso, tiek Junkerio komisijos įnirtingai siekė išplėsti Europos Sąjungos galimybes dalyvauti saugumo politikoje, tačiau reikšmingų rezultatų pasiekti joms nepavyko. Dar didesnis įvykis buvo tais pačiais 2021 metais pradėjęs veikti Europos Gynybos Fondas, kuris leido Europos Komisijai tarsi šiek tiek praverti gynybos politikos duris, kurios Briuseliui buvo absoliučiai užtrenktos. Nors formaliai Europos Komisija vis dar nedalyvauja ES gynybos politikoje, tačiau dabar jau gali skatinti valstybes imtis strateginės reikšmės projektų, pasiūlydama kad ir simbolišką finansavimo paramą – pavyzdžiui padengiančią ekspertines analizes dėl poreikių, administruojant kolektyvinius viešuosius pirkimus ir taip toliau.

Kodėl apie tai verta kalbėti? Visų pirma dėl to, kad šie, net jei ir nedideli žingsniai į priekį, buvo pirmi žingsniai po daugiau nei dešimtmečio. Visų antra dėl to, kad Rusijai pradėjus savo žiaurią invaziją į Ukrainą vos po metų nuo jų atsiradimo, jie atvėrė galimybes Europos Sąjungai greitai suteikti bent šiokią tokią paramą, taip pat paskatinti valstybes imtis būtinų sprendimų gynybos politikoje.

Jei karo pradžioje, kol žmonės kėlė plakatus prašančius „NATO uždaryti dangų Ukrainoje“ ir net Lietuvos generolams mūsų televizijos ekranuose pasakojant fantastines istorijas, kaip „jų žiniomis“ Ukrainą jau netrukus pasieks naikintuvai, prabėgus dviems metams nuo karo karti realybė turėtų būti akivaizdi net ir didžiausiems idealistams – dėl kiekvieno paramos trupinio reikėjo kovoti bemiegėmis naktimis, skraidymais po Europos sostines.

Ir nors Viktoras Orbanas paskutinio Europos vadovų susitikimo metu užblokavo 50 mlrd. EUR paramos paketą Ukrainai, tačiau galite būti tikri – jis taps realybe. Vienu ar kitu būdu, tačiau taps.

Trečioji krizė, kurią jau turbūt spėjome ir primiršti – COVID19 pandemija. Pastaroji stipriai katalizavo ir JAV bei Kinijos sandūrą dėl sutrupėjusių tiekimo grandinių, tačiau visų pirma žmones paveikė kaip sveikatos ir socialinė krizė. Šiandien gal net šiek tiek džiugu prisiminti, kad pandemijos pabaigoje daugiausiai pykčio kėlė nepanaudotos vakcinos ir per brangūs viešieji pirkimai, žinant su kokia rizika buvo susidūrusios valstybės, ypatingai tokios mažos valstybės kaip Lietuva. Paklausa vakcinoms buvo milžiniška, didžiosios šalys su galingais finansais savo užnugaryje būtų absoliučiai išstūmusios šimtus milijonų žmonių vien dėl savo išteklių ir gebėjimo tiesiog avansu vykdyti mokėjimus.

Tiesą sakant, šis procesas jau buvo beprasidedąs, kai Europos Komisijai pavyko sėkmingai įsikišti ir įtikinti valstybes, kad tokios varžytuvės būtų įvykusios silpnesnių valstybių žmonių gyvybių sąskaita. Be to, būtume pralaimėję visi, nes sutelktiniai Europos Sąjungos pajėgumai leido mums ne tik sutaupyti finansiškai, tačiau ir užtikrinti paramą trečiosioms šalims, taip solidarizuojantis su silpnaisiais ir užu mūsų sienų ribų. Vėlgi verta prisiminti, kad tik dėka šio europinio solidarumo ir Lietuva galėjo pasiūlyti vakcinų tokioms valstybėms kaip Ukraina, Moldova, Sakartvelas, Taivanas. Ir net ir Norvegijai, kuri toli gražu nebūdama ekonomiškai silpna valstybe, labai greitai atsidūrė prastesnėje situacijoje, nei Lietuva vien dėl savo dydžio. Bendrai vien Lietuva padovanojo daugiau nei 1,5 milijono vakcinų. Lietuva, kuri prasidėjus pandemijai nebūtų galėjusi pati jų apskritai įsigyti ir vienintelė mūsų viltis būtų buvusi parama iš didesnių šalių.

Verta prisiminti ir kad dosni socialinė parama nacionalinėse šalyse didele dalimi atsirėmė į ES paramą. Tiek darbdaviams, tiek darbuotojams. Ko pasekoje piko metu JAV nedarbas siekė beveik 15 proc., kai Europoje – nebuvo pasiekęs nė 9 proc. Galų gale tai leido ir apginti europietišką demokratijos sampratą ir mūsų gyvenimo būdą – žmogus Europoje krizės akivaizdoje gali tikėtis paramos ir nėra paliekamas vienas, ypatingai tokiomis force majeure aplinkybėmis.

Pasaulinės ir regioninės įtampos neišstūmė kitų darbotvarkės klausimų



Galiausiai visi šie veiksniai persipynė, o greta jų turėjome visą pluoštą kitų iššūkių, kurių tokios kadencijos kontekste net nesinori įvardyti, kaip atskirų krizių – tai ir vėl į 2016 metų lygį grįžtantys migracijos tempai, Rusijos invazijos sukelta energetikos krizė, paaštrėjusios ekologinės katastrofos – itin stipriai nukentėjo Prancūzija, Graikija, Slovakija ir ne tik.

Vis tik visais atvejais sprendimai buvo surasti. Ką tik ES buvo pasiektas susitarimas tarp institucijų dėl naujo migracijos pakto. Nors kai kurios valstybės, konkrečiai Vengrija ir dar praėjusios vyriausybės vadovaujama Lenkija, iš šio susitarimo dėl migracijos bandė daryti politinį šou, tačiau net ir euroskeptikais tituluojamos vyriausybės, tokios kaip Giorgios Meloni vadovaujama Italija – šį susitarimą palaimino. Kodėl? Todėl, kad jis griežtina migracijos taisykles, atveria kelius valstybėms vengti migrantų kvotų ir sudaro sąlygas stiprinti sienų apsaugą.

Tuo tarpu Europos dujų atsargos yra užpildytos beveik 100 proc., Rusijos energetinių išteklių beveik visiškai atsisakyta, lubos naftos kainoms pratęstos – didele dalimi dėl to, kad mums pavyko susitelkti panašiai kaip ir vakcinų klausimu ir į prasidėjusią krizę pažvelgti europiniu, o ne nacionaliniu kampu. Nepalikti valstybių vienų pasaulinėje energetikos rinkoje. Nauji energetikos plėtros projektai taip pat juda sparčiu tempu visoje Europoje.

Be kita ko, tam vykstant sugebėjome ir pasauliniu lygiu išsaugoti lyderystę gamtos apsaugoje. Priėmėme pirmus tarptautinius įstatymus dėl gamtosaugos taisyklių tarptautiniuose vandenyse, sugebėjome pasauliniu lygiu išpopuliarinti biodiversijos ir ekosistemų saugojimo darbotvarkę, taip pat priimti pirmus įstatymus, kurie diegia principus, skatinančius užtikrinti gamtos saugojimą tiek mieste, tiek miške, tiek pievoje, tiek ežere.

Pavyko palenkti JAV ir sutarti dėl tarptautinių verslų apmokęstinimo harmonizavimo – t.y. baigiasi laikai, kai milžiniškos korporacijos galėjo susitarti su viena valstybe dėl absurdiškai menkų mokesčių mainais pasiūlydamos ten įkurti darbo vietų ir iš jų vykdyti veiklą visame pasaulyje. Visa tai įvyko didele dalimi būtent ES užimant lyderės vaidmenį visame pasaulyje.

Nekalbant apie tai, kad esame pirmieji pasaulyje pradėję rūpintis skaitmeninių paslaugų rinka ir žmonių teisėmis virtualybėje. Europos Komisija jau siekia pažaboti dezinformaciją socialiniame tinkle X reikalaudama investicijų į žmones, su visais didžiausiais IT žaidėjais vyksta pokalbiai ir auditai, vertinant visus jų produktus, jų situaciją rinkoje ir iš to išplaukiančias atsakomybes.

Laikai įtempti, tačiau turime kuo didžiuotis



Vis tik tai yra paskutinės Kalėdos, kurias švenčia ši Europos Komisija ir šis Europos Parlamentas, per kitas jau turėsime naujus Europos atstovus. Dabartinis Europos Parlamentas jau gyvena rinkimų nuotaikomis, Europos Komisijos vaidmuo paskutiniais metais taip pat bus labiau simboliškas. Kaip minėjau ir Seimo Europos Reikalų Komitetui praeitą mėnesį pristatydamas Europos Komisijos 2024 metų programą – kiti metai yra darbų užbaigimo ir įgyvendinimo metai.

Ir tai turėtų įkvėpti tikėti Europos Sąjunga ir jos ateitimi, nepaisant karo, nepaisant vienadienių politinių oligarchų stojančių už europinių valstybių, nepaisant virusų, nepaisant išorės grėsmių.

Vis tik šitai buvo pasiekta valdant vos 4 procentus Europos viešųjų finansų, teturint kambarį Europos vadovams susirinkti ir surasti kompromisus užsienio politikos klausimais, ir dar visam pasauliui mus spaudžiant iš visų pusių.

Anksčiau ar vėliau europinis solidarumas turės tapti universaliu principu, ne kažkuo, ką tenka kurti iš naujo kiekvienos krizės akivaizdoje, tačiau tai ne šiandienos klausimas.

Šis Kalėdų laikotarpis – atokvėpis prieš paskutinį sprintą. Kaip sekėsi bėgti visą maratoną lai nuspręs istorija, tačiau viena yra aišku – pakeliui nesuklupome, nors daugelis to ir tikėjosi, o kai kurie – net ir aktyviai to siekė.