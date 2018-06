Konkurencija nėra ir negali būti ribojama

Norėtųsi akcentuoti, kad numatomu įstaigų tinklu, kuris, beje, šiuo metu dar nėra aiškus, nes pirmiausia būtina numatyti teisinius pagrindus stacionarinių paslaugų tinklo formavimo procedūroms inicijuoti, ir keičiamais sutarčių sudarymo pagrindais nėra ribojama privačių gydymo įstaigų konkurencija ar paciento teisė pasirinkti gydymo įstaigą. Abi šios teisės ir dabar yra realizuojamos teisės aktų nustatyta tvarka. Tad reikėtų aiškiai suprasti tai ir nustoti manipuliuoti kalbant apie tariamai ribojamą konkurenciją ar ūkio laisvę, kuri nėra ir negali būti ribojamos.

Konstitucinis teismas, aiškindamas konstitucinę valstybės pareigą valstybei užtikrinti nemokamą sveikatos priežiūrą, nurodė, kad sveikatinimo veiklos reguliavimas, kuris susijęs su prigimtine žmogaus teisę į sveikatą. Tai lemia, kad atsižvelgiant į šios su itin jautriu viešuoju interesu susijusią veiklos specifiką, negali būti paneigtas ar konkuruoti su privačios nuosavybės teise ar ūkio laisve. Tai reiškia, kad įstatymų leidėjui visų pirma kyla prioritetinė imperatyvi pareiga užtikrinti tinkamą teisės į sveikatos priežiūrą realizavimą ir tik po to šios teisės įgyvendinimą derinti ir su galimybę sudaryti sąlygas šias paslaugas teikti privačiose gydymo įstaigose.

Šiuo metu plačiai diskutuojama, kaip neva bus suvaržomos privačių gydymo įstaigų galimybės teikti gydymo paslaugos. Taip nėra. Juk galutiniuose sveikatos reformos įstatymų pakeitimuose, kurie buvo tikslinami atsižvelgiant tiek svarstymo metu Seime, tiek su suinteresuotų asmenų pateiktus pasiūlymus, yra įvardijama aiškiai, nedviprasmiškai, neribojant privačios nuosavybės ir konkurencijos reglamentuojančių sutarčių su gydymo įstaigomis.

Pacientai gali ir galės laisvai rinktis

Taip pat visiškai nepagrįstai nuogąstaujama dėl paciento teisės pasirinkti gydymo įstaigą. Šiuo metu galiojančiame Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme įtvirtinta, kad pacientas turi teisę pasirinkti gydymo įstaigą. Na, o Sveikatos sistemos įstatyme nurodyta, kad pacientas turi teisę pasirinkti SAM ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nustatyta tvarka nacionaliniam tinklui priklausančią pirminės sveikatos priežiūros įstaigą ir gydytoją, taip pat antrinio ar tretinio lygio įstaigas bei gydytoją, kad suteiktų nemokamas paslaugas.

Taigi Seime svarstomuose projektuose nėra jokių nuostatų, keičiančių pacientų teises pasirinkti gydymo įstaigą. Tad kaip dabar, taip ir ateityje, pacientas įstaigą galės rinktis savo nuožiūra. Kitaip tariant, kreiptis dėl gydymo paslaugų į valstybės, savivaldybės ar privačią gydymo įtaigą, kuriose paslaugos finansuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (PSDF) lėšomis arba kreiptis į gydymo įstaigas dėl mokamų gydymo paslaugų.

Be to, Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėjęs kontroliuojančių institucijų ir gydymo įstaigų skundus dėl priemokų reikalavimo iš paciento teisėtumo ne kartą yra nurodęs, kad visos gydymo įstaigos, kurios yra sudariusios sutartis su TLK dėl gydymo paslaugų kompensavimo PSDF lėšomis, nepaisant jų nuosavybės ar teisinės formos privalo pacientams užtikrinti jo teisę gydymo paslaugas gauti nemokamai. O to, pagal ligonių kasų duomenis, ne viena didžioji privati gydymo įstaiga šiuo metu neužtikrina, gydymo paslaugas teikdama tik su papildomomis priemokomis. Tai yra nesudaro alternatyvų pacientams paslaugą privačioje gydymo įstaigoje gauti nemokamai ar paciento pageidavimu su papildoma priemoka.

Sveikatos sistemos įstatyme teigiama, kad valstybės laiduojama (nemokama) sveikatos priežiūra nacionalinės sveikatos priežiūros įstaigose teikiama nemokamai, už šios priežiūros paslaugas iš paciento negali būti reikalaujama papildomo mokesčio.

Įstaigos konkuruos bendra tvarka

Dėl specializuotų ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų privačios įstaigos konkuruos bendra tvarka tomis pačiomis sąlygomis, nepriklausomai nuo įstaigos nuosavybės ar teisinės formos, ar įstaigos priskyrimo nacionaliniam valstybinių įstaigų tinklui.

Sveikatos reformos projektuose numatomi bendrieji ir specialieji reikalavimai visoms gydymo įstaigoms, kurie užtikrintų pacientams realią nemokamą, kokybišką ir prieinamą sveikatos priežiūrą, kadangi įvedami reikalavimai, užtikrinantys gydymo įstaigoms paslaugas pacientams teikti bazinėmis kainomis. Tai eliminuotų šiuo metu faktiškai itin dažnai pasitaikančias gydymo įstaigų neteisėtas manipuliacijas iš pacientų neteisėtai reikalauti papildomai susimokėti už valstybės ir taip apmokamas gydymo paslaugas.

Projektuose taip pat numatomi įstaigoms taikomi kriterijai, pacientams turėtų užtikrinti paslaugas gauti per kuo trumpesnį teisės aktuose numatytą paslaugos suteikimo terminą, visas paslaugas gauti koncentruotai, pilna apimtimi ir kompleksiškai, kas garantuotų saugesnę, kokybiškesnę ir prieinamesnę sveikatos priežiūrą.

Tam, kad šių reikalavimų laikytųsi tiek valstybinės, tiek privačios gydymo įstaigos, siekiančios sudaryti sutartis su ligonių kasomis dėl paslaugų apmokėjimo PSDF lėšomis, būtina teisiškai sureguliuoti įstatyminiu lygmeniu taisykles. Taip užtikrinant skaidrią ir aiškią sutarčių su teritorinėmis ligonių kasomis sudarymo tvarką.

Valstybės pareiga – sukurti įstaigų tinklą

Be to, svarbu paminėti ir tai, kad mūsų šalies Konstitucija įpareigoja valstybę sukurti reikiamą valstybinių sveikatos priežiūros įstaigų tinklą, kurio teikiamos paslaugos būtų finansuojamas valstybės lėšomis.

Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta nemokamos medicinos pagalbos piliečiams valstybinėse gydymo įstaigose garantija, įpareigojanti valstybę užtikrinti jai įgyvendinti būtinas sąlygas. Tai yra ne tik sukurti reikiamą valstybinių gydymo įstaigų tinklą, bet ir iš valstybės biudžeto lėšų apmokėti šios pagalbos teikimo išlaidas.

Štai Konstitucinis teismas yra pasisakęs, kad įstatymų leidėjui kyla pareiga nustatyti tokį sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo privalomojo sveikatos draudimo lėšomis teisinį reguliavimą, kuriuo būtų sudarytos prielaidos valstybei šį finansavimą tinkamai planuoti ir efektyviai ir racionaliai paskirstyti valstybės lėšas sveikatos priežiūros įstaigoms.

Konstitucinis teismas 2013 m. gegužės 16 d. nutarime aiškindamas šią Konstitucinę valstybei laiduojamą pareigą, yra nurodęs, kad dėl didėjančių sveikatos priežiūros paslaugų poreikių, vis aukštesnių jų kokybės standartų, sudėtingesnių ir brangesnių sveikatos priežiūros technologijų šių paslaugų teikimo išlaidos nuolat auga, o joms apmokėti skirtos viešosios, inter alia Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšos yra ribotos.

Tad įstatymų leidėjui kyla pareiga nustatyti tokį sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo PSDF lėšomis teisinį reguliavimą, kad būtų sudarytos prielaidos valstybei šį finansavimą planuoti ir lėšas paskirstyti taip, kad, nepaneigiant valstybės priedermės remti privačia nuosavybės teise pagrįstas visuomenei naudingas ūkines pastangas ir iniciatyvą, sąžiningos sveikatos priežiūros įstaigų konkurencijos, sveikatos priežiūros paslaugų vartotojo (paciento) teisės pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą, būtų užtikrinta aukšta šiomis lėšomis finansuojamų paslaugų kokybė ir pakankamas prieinamumas. Ta yra tinkamas pasiskirstymas ir nuolatinis reikiamo valstybinių sveikatos priežiūros įstaigų tinklo veikimas.