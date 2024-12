Vilija Targamadzė. Mokyklų reitingai: spindesys ir skurdas

Paskelbti mokyklų reitingai švietimo bendruomenės, tėvų, kitų suinteresuotų asmenų aptarinėjami gan aktyviai. Be jokios abejonės, prie to prisideda žiniasklaida ir per daugelį metų tarsi jau norma tapęs mokyklos vertinimas, orientuojantis į žurnale „Reitingai“ skelbiamus bendrojo ugdymo mokyklų reitingus. Mokyklos aptarinėjamos pagal privačios organizacijos nustatytus kriterijus, dažnai net nesusimąstant apie vertinimo objektyvumą, atitikimą šalies švietimo politikai, mokyklos veiklos kontekstą ar pan.