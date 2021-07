„Galimybių pasui testų Vyriausybė nebekompensuos“, pareiškia sveikatos ministras A. Dulkys, o tai reiškia štai ką – norėdami dirbti ir užsidirbti privalėsite būti arba skiepyti, arba prasirgę, arba nuolat tikrintis už savus pinigus. Ką tai reiškia mažas pajamas gaunančiam, turbūt ir aiškinti nereikia? Apmokestinus testavimą siekiama priversti žmones skiepytis, net jei tai nusižengia jų įsitikinimams ir laisvai valiai, kuri neretai yra tiesiog paveikta nežinojimo ir klaidingos informacijos. Alternatyvos nepalikimas žmonėms yra didžiausia klaida.

Be to, nevalia visų sumauti ant vieno kurpaliaus. Dabar madinga visus dar nepasiskiepijusius menkinamai vadinti antivakseriais, tačiau taip absoliutinti negalima. Juk tarp jų yra ir tokių, kurie negali skiepytis dėl medicininių priežasčių, ir to jie neprivalo aiškinti visiems aplinkiniams. Yra ir tokių, kurie tiesiog bijo iš nežinojimo, galbūt yra suklaidinti sąmokslo teorijų, kurių tikrai netrūksta. O kur dar tie, kurie tiesiog laukia, stebėdami jau pasiskiepijusius, kas gi čia dabar bus, ir dar tik ruošiasi šiam žingsniui?

Turime labai daug abejojančių, pasimetusių ir nežinančių, kaip elgtis, žmonių. Ir versti juos mokėti už testus vietoje to, kad įtikintume skiepytis savo pavyzdžiu, apeliuodami į visuomenės saugumą ir sveikatą, yra tiesiog nesąžininga.

Skiepas arba smūgis piniginei, taip pavadinčiau šiuo metu vykstančius desperacijos apimtus valdančiųjų veiksmus, kuriais jie siekia paskatinti žmones skiepytis. Skiepas arba sėdėk namie ir neik į darbą, teatrą, koncertus, kavines. Ir tai vadinama pasirinkimu!

Panašu, kad greitai dalis žmonių turės rinktis tarp prievartos skiepytis ir darbo, tarp savo teisės pasirinkti ir valdžios draudimų... Be jokios aiškios komunikacijos, be jokių aiškinimų – kaip pasakė, taip ir bus, nes taip reikia?

Nepalikti žmonėms alternatyvos, rinktis skiepą ar ne, atimant galimybę nemokamai testuotis, tai tikrai nėra sprendimas. Žmonėms reikia aiškiai pasakoti apie skiepus, jų naudą, poveikį, kelią iki patvirtinimo. Būtina informuoti juos, kodėl reikia skiepytis, kokią tai naudą duos, jeigu tokia yra, o ne versti skiepytis per prievartą taikant įvairius apribojimus. Tai – ne pasirinkimas, o tikrų tikriausia prievarta.

Šitaip mes nieko nepasieksime, žmonės jau supriešinti ir ši nesantaika tik gilės, nes visuomenė vėl skirstoma į gerus ir ne tokius gerus piliečius. Turime palikti žmonėms pasirinkimą ir juos šviesti, o ne apkrauti draudimais, kurie, kaip jau įrodė ankstesnė valdančiųjų patirtis, nieko gero neatneša. Tik supriešina.