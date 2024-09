Vaida Pranarauskaitė. Įtraukusis ugdymas: pažvelkime plačiau

KAS yra KAS?

Įtraukties principas yra teisinis pagrindas atliepti specialiuosius ugdymo poreikius (toliau SUP). Pasak leidinio „Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose, 2024“, švietimo pagalbos poreikio tenkinimas ikimokykliniame, priešmokykliniame ir bendrajame ugdyme gerėja: nustatyti SUP poreikiai tenkinti 74,4 proc. apimtimi 2019 m., 81,1 proc. – 2023 m. Deja, išlieka klausimas, kokiai daliai vaikų SUP dar nenustatyti.